Son Mühür- Türk televizyonunun en çok izlenen ve yurt dışında en fazla ülkeye satılan yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, uzun bir aranın ardından yeniden aynı projede buluşmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 15 yıl sonra aynı yapımda rol alacak olan ikili, “İmroz’da Bahar” adlı filmde başrolleri paylaşacak. Proje, hem oyuncuların hayranları hem de sinema izleyicileri için şimdiden merak uyandırdı.

Hikaye Gökçeada’da geçecek

Filmin hikayesi, Ege’nin en dikkat çekici noktalarından biri olan Gökçeada’da geçiyor. Adanın eski adı olan “İmroz”dan esinlenerek isimlendirilen film, hayatları birbirinden oldukça farklı olan iki kişinin yollarının beklenmedik bir şekilde kesişmesini konu alıyor.

Gökçeada’nın doğal atmosferi ve sakin yaşamı, karakterlerin hayatlarında yeni bir dönemin kapısını aralayacak olaylara da zemin hazırlayacak.

Yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturacak

“İmroz’da Bahar” filminin yönetmenliğini ödüllü yönetmen Özcan Alper üstlenecek. Daha önce imza attığı projelerle sinema dünyasında adından söz ettiren Alper’in, filmde adanın atmosferini ve karakterlerin duygusal yolculuğunu güçlü bir anlatımla beyaz perdeye taşıması bekleniyor.

Film aşkın yeniden mümkün olup olmadığını sorgulayacak

Yapım, Gökçeada’nın dingin doğası içinde gelişen ilişkiler üzerinden izleyiciyi duygusal bir hikayeye davet edecek.

Filmde, iki insanın karşılaşmasının ardından hayatlarında doğabilecek yeni bir başlangıcın ihtimali ele alınacak.

Hikaye, “İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusuna cevap ararken, karakterlerin geçmişleri ve duygusal değişimleri de ön plana çıkacak.

Çekimler için geri sayım başladı

Yakın zamanda çekimlerine başlanması planlanan film için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. “İmroz’da Bahar”ın Türkiye’de hangi dijital platformda ya da sinema salonlarında izleyiciyle buluşacağı ise henüz açıklanmadı.