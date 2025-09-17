Yasemin Ergene boşanma sonrası İstanbul'u terk etti!

Son Mühür- 2000’li yılların sevilen dizisi Doktorlar ile adını duyuran Yasemin Ergene, Temmuz 2011’de iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmişti. Çift, iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak 14 yıllık birliktelik, 3 Eylül’de anlaşmalı olarak sona erdi. Boşanma süreci tek celsede tamamlanırken, Ergene eski soyadını yeniden kullanmaya başladı.

Türkiye onu Yasemin Ergene olarak tanıdı. Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken, dizisinin çekildiği hastanede tanıştığı İzzet Özilhan ile evliliğe adım attı. Bu süreçte kılık kıyafet tarzı değişti; dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilcisi konumuna geldi. Çanta ve ayakkabılarının yüzbinlerce liralık değerleri sık sık gündeme geldi.

Sosyal medyaya ağırlık verdi

Boşanma sonrası Ergene, sosyal medya hesaplarına yöneldi. Takipçileriyle etkileşimini artıran ünlü isim, artık kendini daha çok tanıtım ve sosyal medya içeriklerine adadı.

Prag tatiliyle gündemde

Ünlü oyuncu boşanmanın ardından soluğu Çekya’nın başkenti Prag’da aldı. Yanında arkadaşı Fulya Birdal İncekara da bulunan Ergene, şehirde keyifli vakit geçirdi. Önceki gün Prag sokaklarında verdiği pozları Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine ulaştırdı.