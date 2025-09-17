Son Mühür- “Geniş Aile” dizisindeki Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi görüyor.

Son günlerde hakkında “intihar girişiminde bulundu” iddiaları ortaya atılmıştı. Aile bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Oyuncunun hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kardeşi son durumu açıkladı

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi kardeşi Umut Özkan paylaştı. Abisini yoğun bakımda ziyaret ettiğini belirten Özkan, şunları söyledi:

“Şükürler olsun, abimi ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık ve konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi biraz düşük ama doktorların kontrolünde.

48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlanınca ya servise alınacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında karaciğer nakli süreci başlayacak. Dualarınızı eksik etmeyin.”

Nakil için gönüllüler çıktı ama heyet ret verdi

Umut Özkan, nakil sürecinin zorluklarına dikkat çekti. Özkan’ın ifadesine göre, Konya’da çekilen bir reklam filminde çalışan 20’li yaşlarda bir ışıkçı, gönüllü olarak karaciğerini vermek istedi.

Bunun yanında başka gönüllüler de çıktı. Ancak tüm bu girişimlere rağmen hastane heyeti nakil başvurusunu reddetti.

İntihar iddiaları yalanlandı

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “intihar girişimi” iddialarına da açıklık getirildi. Umut Özkan, bu iddiaları reddederek yaşanan durumun tamamen moral bozukluğundan kaynaklandığını vurguladı:

“İntihar süreci söz konusu değil. Genel anlamda moral bozukluğu, heyetten ret çıkışı. Bu durum abimi çok üzdü.”

“Gerekirse sahnede öleceğim”

Oyuncunun çalışma ısrarına da değinen kardeşi, ağabeyinin maddi sorumlulukları nedeniyle setlere çıkmaya devam ettiğini söyledi:

“Ben ona ‘Setlere gitme, hastaneye yat’ dedim. O ise ‘Gerekirse sahnede öleceğim ama çalışacağım’ dedi. Nafaka ve diğer yükümlülüklerini aksatmamak için kendini zorladı.”

Kritik süreç devam ediyor

48 saatlik yoğun bakım sürecinin ardından Ufuk Özkan’ın sağlık durumunun yeniden değerlendirileceği, ardından servise alınması ya da taburcu edilmesinin gündeme gelebileceği öğrenildi.

Aile, nakil sürecinin tekrar gündeme gelmesini beklerken, sanatçının sevenlerinden dua etmeyi sürdürmelerini istedi.