Son Mühür/Osman Günden- Yaşar Müzesi, İzmir müzecilik tarihinde bir ilke imza atarak “Müzeyi Ele Geçirme Günü” etkinliğini hayata geçirdi. Dünya genelinde uygulanan “Takeover Day” kapsamında 8-10 yaş aralığındaki 10 çocuk, müze yönetimini bir günlüğüne üstlendi.

İzmir’de ilk kez uygulandı

İngiltere’de başlayan ve zamanla uluslararası bir kültür etkinliğine dönüşen “Takeover Day”, İzmir’de ilk kez Yaşar Müzesi ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, müzenin sadece ziyaret edilen bir alan olmadığını; karar alınan, sorumluluk üstlenilen bir kurum olduğunu deneyimleme fırsatı buldu.

Çocuklar karar süreçlerinde yer aldı

“Müzeyi Ele Geçirme Günü” kapsamında çocuklar müze müdürlüğünden teknik sorumluluğa, rehberlikten güvenliğe kadar farklı görevleri üstlendi. Güvenlik, sergi düzeni, sosyal medya yönetimi ve eğitim etkinlikleri gibi alanlarda aktif rol alan çocuklar, müzenin işleyişine doğrudan katkı sundu.

Yedi farklı görev deneyimi yaşandı

Etkinlik boyunca çocuklar; müze müdürü, teknik sorumlu, rehber, sosyal medya yöneticisi, güvenlik-gözetmen, eğitim ve etkinlik sorumlusu ile restoratör rollerinde görev aldı. Bu süreçte müzenin profesyonel ekibi, çocuklara rehberlik ederek deneyim kazanmalarını sağladı.

“Geleceğin kültür liderlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Yaşar Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, etkinliğin Dünya Çocuk Hakları Günü’ne yakın bir tarihte düzenlenmesine dikkat çekerek, bu çalışmayla çocukların kültürel miras bilinci, takım çalışması ve karar alma becerilerinin desteklenmesini amaçladıklarını ifade etti. Gölcük, müzenin yenilikçi ve kapsayıcı yaklaşımını sürdüreceğini vurguladı.

Çocuklardan dikkat çeken yorumlar

Etkinlikte restoratör rolünü üstlenen çocuklardan biri olan Ece, müzeyle ilgili düşüncelerinin bu deneyimle değiştiğini ifade etti. Çocukların aktardığı yorumlar, müzenin algılanış biçiminde farkındalık yarattığını ortaya koydu.

Her yıl sürdürülmesi hedefleniyor

Yaşar Müzesi, elde edilen deneyimin ardından “Müzeyi Ele Geçirme Günü”nü her yıl geliştirerek sürdürmeyi amaçlıyor. Yeni eğitim modelleri, daha kapsamlı görev tanımları ve uluslararası iş birlikleriyle etkinliğin genişletilmesi planlanıyor.

Yaşar Müzesi hakkında

1985 yılında Türkiye’nin ilk özel resim müzesi olarak kurulan Yaşar Müzesi, DYO Resim Yarışmaları’nda ödül alan eserlerden oluşan koleksiyonuyla İzmir’in önemli kültür-sanat mekânları arasında yer alıyor. Yeni yerinde resim, arkeolojik eserler ve halı-kilim koleksiyonlarıyla ziyaretçilere çok yönlü bir kültür deneyimi sunması hedefleniyor.