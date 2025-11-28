İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki üç çocuk annesi Özge İkibaş, yaklaşık iki ay boyunca doktor kontrolü olmadan düzenli olarak tükettiği zayıflama kahvesi nedeniyle ağır bir sağlık krizi yaşadı. Çalıştığı fabrikada aniden fenalaşan İkibaş’ın kalbi durdu. Yoğun müdahalelerle yeniden çalıştırılan kalbi sayesinde hayata geri döndürülen genç kadın, 15 günü entübe olmak üzere 1,5 ay süren tedaviyle iyileşerek taburcu edildi.

Kalp durması zinciri ve toksik madde tespiti

Ödemiş Devlet Hastanesi acil servisinde kalbi yeniden çalıştırılan Özge İkibaş, hayati tehlikesi nedeniyle sırasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ve son olarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç kadının kalbinin durma nedenini araştıran hekimler, bir yakını aracılığıyla İkibaş’ın bir süredir internet üzerinden temin ettiği zayıflama kahvesini kullandığını öğrendi. Vücudunda biriken toksik maddenin atılması için yoğun bir tedavi protokolü uygulanan İkibaş'ın, hastaneye gelene kadar birkaç kez daha kalbinin durduğu ve müdahalelerle geri döndürüldüğü belirtildi.

Yoğun bakım süreci ve organ fonksiyonlarının bozulması

Hastanın tedavisini yürüten Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Pınar Ayvat, hastaneye geldiğinde İkibaş'ın durumunun kritik olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Ayvat, hastanın solunum cihazına bağlı olduğunu, kalbinin kasılma gücü ve böbreğinin idrar çıkarma özelliği gibi tüm kardiyak fonksiyon testlerinin düştüğünü ifade etti.

Tedavi sürecinde önce diyaliz düşünüldüğünü, ancak hastanın kaldıramayacağı anlaşılınca bu karardan vazgeçildiğini belirten Ayvat, her gün kandaki değerlere göre solunum cihazı ayarı ve böbrek destek tedavisi uygulandığını söyledi. Özge İkibaş, bu zorlu sürecin ardından sağlığına kavuştu ve çocuklarına kavuşma mutluluğunu yaşadı.

Özge İkibaş’tan vasiyet gibi uyarı: "Kimse bilinçsiz kullanmasın"

Sağlığına kavuştuğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Özge İkibaş, yaşadıklarının bir "yeni şans, yeni bir hayat" olduğunu söyledi. Kilo vermek amacıyla internetten aldığı kahveyi aç karnına ve bilinçsizce kullandığını belirten İkibaş, yaşadığı tehlikenin boyutunu şu sözlerle ifade etti:

"Fazla kullandım, bir anda kalbim durdu. Ölüm de olabilirdi. Çocuklarımı görememe, hayata devam etmeme ihtimalim olabilirdi. Hiç tavsiye etmiyorum. Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın. Sağlıklı bir şekilde diyet yapsınlar."

Uzmanlardan kritik çağrı: "Ani kalp durmasına neden oluyor"

Doç. Dr. Pınar Ayvat, zayıflama ürünlerinin bilinçsiz kullanımına dair sık sık benzer vakalarla karşılaştıklarını belirterek kamuoyuna kritik bir çağrıda bulundu. Ayvat, bu tür maddelerin ani kalp durmasına, kalp fonksiyonlarının yavaşlamasına, ritim bozukluğuna ve böbrek yetmezliğine neden olduğunu vurguladı. Uzman hekim, vatandaşların bu tür ilaçları, çayları ve kahveleri kullanmadan önce çok dikkatli ve kontrollü olmaları gerektiğini, ürünlerin Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından onaylı olup olmadığının mutlaka incelenmesi gerektiğini belirtti.