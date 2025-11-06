"Yaşanan soykırımı unutmadan, Zafer Günümüzü kutluyoruz"

Son Mühür/Osman Günden- Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Azerbaycan Türkleri Dost Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsa Ambarcı Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı

Ambarcı, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nün öneminden ve bu zaferin kolay kazanılmadığını vurguladı.

"Zafer Günü'nün 5.yılı, Gazeteci Nigar Ogeday ile birlikte beş yıl önce 5 Ekim 2020 günü bu stüdyoda savaşın zorluklarını konuşmuştuk. 35 gün sonra da zafer kazanıldı. 10 Kasım 2020'de... Atamızın ölüm yıldönümüne denk geldiği için Zafer Günümüzü 8 Kasım'da kutluyoruz... Hiçbir çocuk ben işçi olmak istiyorum demez. Doktor, öğretmen, hakim olacağım ufku daha da geniş olanlar, başkan, bakan olacağım der. Birinci Karabağ Savaşı bize Türk'ün Türk'ten başka dostu olduğunu öğretti. Ben 12 Eylül'ü yaşadım. Bir Ülkücüler birilerinin gözünde faşistik. Bizim gözümüzde de birileri koministti.





ABD'nin himaye ettikleri insanlar faşişt olduğu kadar koministti. Rusya ve Çin'in himaye ettiği kişiler de kominist olduğu kadar faşişti. Faşizm sömürme, ezme ideolojisi ile beslenen bir zihniyet... Bugün öyle bir noktaya geldi ki Birinci Karabağ sonrası biz dönüp elimizdekilerin hesabını yaptık. Azerbaycan Hükümeti ve ordusu o gün bir hastayı taşıması için helikopter vermeyen Türkiye'nin özrü İkinci Karabağ'da yaşandı. Türkiye savunma sanayinde güçlendi. Öz gücü ile üretim yaptı.





Önemli bir güç oldu. Karabağ'ın bağımsızlığında önemli rol oynadı. Uluslararası alanda alt yapı ve kampanyalar oluşturdu. Ermeni yöneticileri katliamını dünya kamuoyuna anlattı. Arkalarında sivil toplum harekatı olmayan hiçbir oluşum başarıya ulaşamamıştır. Kurulduğu günden beri Federasyonumuz her ortamda bunu anlattı. Ermeni siyasetçileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmiştir.



Cevap Zafer Günü'nün birkaç ay sonrası geldi. 'Bahsettiğiniz noktalar Karabağ'dan kalkmıştır. Mahkemeye gerek kalmamıştır. ' denilmiştir. Bu adımdı. Biz bunu attık. Azerbaycan hükümeti, halkı, ordusu millileşti."

Atatürk dünya lideri

"Azerbaycan sabretti. Şehitlerin intikamını aldı. Türk Milleti tarihi boyunca kıtlıkla yoklukla mücadele etmiştir. Onurlu zaferini kazanmıştır. Zafer Gününü Atamızın ölüm yıldönmünden iki gün önceye alıp, 8 Kasım olarak ilan etmiştir. "

Örnek liderler

İki lideri Hz Hüseyin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek aldığını belirten Başkan İsa Ambarcı milli değerlere sahip çıktıklarını söyledi.

"Zaferi'nin üstünden beş yıl geçti. Her şey olumlu gelişti. İyi anlaşılabilir sözlerle geçti. Türk Devletler Topluluğu kuruldu. Teşkilat rayına oturdu. Macaristan ve KKTC'de gruba katıldı. Azerbaycan'ın haklılığı dünyaya anlatıldı. Gazze'ye ekonomik yardım yapıldı. Siyasi destek verildi. Kardeşliğimiz yöneticilere bağlı bir kardeşlik olmadığı anlaşıldı."

8 Kasım Azerbaycan'da geniş bir çerçevede kutlanacak.