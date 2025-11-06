İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, özel bir eğitim kurumuna ait mandaların mahalle içinde dolaşması nedeniyle vatandaşlarla okul yönetimi arasında yaşanan gerginlik ilginç bir protestoyla devam etti. Eski Çamlı Mahallesi çevresinde gezen mandalar, bazı sakinlerin tepkisi üzerine CİMER’e şikâyet konusu olmuştu.

CİMER şikayetlerinin ardından sıra dışı tepki

Mahalle sakinlerinin başvuruları sonrası okul sahibi, eleştirilere alışılmadık bir yöntemle yanıt verdi. Mandalara özel olarak hazırlattığı kıyafetleri giydiren kurum sahibi, kıyafetlerin üzerine “Eski Çamlı Köyü sakinleri” ve “Siz yokken biz vardık” ifadelerini yazdırarak dikkat çekici bir protesto gerçekleştirdi.

Mandalara kıyafet giydirildi, yeniden salındı

Okul yönetimi tarafından hazırlanan kıyafetlerle donatılan mandalar, daha sonra yeniden okul çevresinde ve yakın sokaklarda dolaşmaya bırakıldı. Bu durum, bölgede yaşayanların bir kısmı tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, olay ilçede kısa sürede gündeme oturdu.