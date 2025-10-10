Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla 8 Ekim’de ünlü isimlere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlenmişti.

“Yasaklı madde kullanmak” iddiasıyla gerçekleştirilen operasyon, sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı baskınla yapılmıştı.

19 ünlü gözaltına alındı

Aralarında ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’nin de bulunduğu toplam 19 isim gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen ünlülerin ifadeleri alınırken, kan örnekleri de laboratuvar incelemesine gönderilmişti.

Sağlık kontrolü sonrası serbest bırakıldılar

Gözaltı işlemleri tamamlanan ünlü isimler, savcılık talimatıyla sağlık kontrolünden geçirilmişti. İşlemlerin ardından serbest bırakılan Özpirinçci ve diğer isimler hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Özge Özpirinçci’den ilk kare

Serbest kalmasının ardından sessizliğini bozan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yeni projesi “Sakıncalı” dizisinin setinden paylaştığı fotoğrafa, “İşimizde gücümüzdeyiz!” notunu düştü.