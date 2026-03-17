Son Mühür- Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, henüz yayınlanmayan “Watch It Burn” adlı şarkısının klip çekimleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Klip setinden paylaşılan kamera arkası görüntüler, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, sanatçının alevler içinde kaldığı anlar izleyenleri endişelendirdi.

Alevler arasında dikkat çeken sahne

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Katy Perry’nin dramatik bir sahnede performans sergilediği sırada etrafının alevlerle çevrildiği görülüyor.

Görüntülerin gerçekçiliği, sahnenin bir efekt mi yoksa olası bir kaza mı olduğu yönünde soru işaretleri yarattı.

Sosyal medyada endişe dalgası

Kısa sürede viral olan görüntüler sonrası kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim çekimlerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını sorgularken, bazı kullanıcılar ise sette istenmeyen bir olay yaşanmış olabileceğini iddia etti.

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Katy Perry’nin ekibi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sahnenin tamamen kontrollü bir piroteknik gösteri olduğu vurgulandı.

Yüksek bütçeli müzik videolarında sıkça kullanılan bu tür efektlerin profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Özel kostüm ve güvenlik ekibi detayı

Açıklamalara göre çekimler sırasında kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Perry’nin kostümünün yanmaya dayanıklı özel materyallerden üretildiği, sette profesyonel yangın güvenliği ekiplerinin hazır bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca sahnenin risk oluşturmaması için defalarca prova yapıldığı ve tüm sürecin kontrollü şekilde ilerlediği kaydedildi.

Şarkının çıkış tarihi merak konusu

Büyük ilgi gören “Watch It Burn” klibine dair görüntüler beklentiyi artırırken, şarkının resmi çıkış tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.