Son Mühür- Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan moda yarışması İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Eraslan, geçtiğimiz günlerde evinde yaşamını yitirmiş halde bulunmuştu.

Genç fenomenin ani ölümü hem yakın çevresinde hem de sosyal medya takipçileri arasında büyük üzüntü yarattı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Eraslan’ın son saatlerine ilişkin detaylar incelemeye alındı.

Ölümünden önce paylaştığı mesaj dikkat çekti

Ayşegül Eraslan’ın ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabının hikaye bölümünde bir not paylaştığı ortaya çıkmıştı. Paylaşımda Eraslan’ın duygusal ifadeler kullandığı görülmüştü.

Eraslan’ın notunda şu sözler yer almıştı: “Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı”

Bu mesajın ardından Eraslan’ın kanlı olduğu iddia edilen bir veda mektubu paylaştığı da ortaya çıkmıştı.

“Tek istediğim köpeklerime iyi bakın”

Genç fenomenin paylaştığı veda mesajında ise şu ifadeler yer aldı: “Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın.

Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim, çok şiddetle büyüdüm.”

Ölümünden önce evine oyuncu geldi

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar da ortaya çıkmıştı. İddialara göre, Eraslan’ın ölümünden yaklaşık bir saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un genç kadının evine geldiği belirlenmişti.

İfadesine başvurulan Kurtuluş’un, evde yaşananlara ilişkin polise bilgi verdiği öğrenilmişti. Oyuncu, Eraslan’ın kendisine şaka amaçlı tokat attığını ve bu nedenle aralarında kısa süreli bir tartışma yaşandığını ifade etmişti.

Oyuncu Sunay Kurtuluş’tan açıklama

Gündeme gelen iddiaların ardından Sunay Kurtuluş cephesinden de açıklama yapıldı. Kurtuluş’un avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, oyuncunun soruşturma kapsamında yalnızca bilgisine başvurulan kişi olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamuoyuna saygıyla Ayşegül Eraslan'ın vefatı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Müvekkilimiz Sayın Sunay Kurtuluş'un ismi, yürütülmekte olan adli süreç kapsamında bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer almaktadır.

Müvekkilimizin soruşturma kapsamında yalnızca bilgisine başvurulmuş olup, kendisi sürecin ilk anından itibaren ilgili makamlara gerekli beyanını sunmuştur.

Bazı haber ve paylaşımlarda müvekkilimizin isminin, kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek şekilde olayın asli unsuruymuş gibi yansıtıldığı görülmektedir.

Oysa mevcut süreçte müvekkilimizin hukuki konumu, yalnızca bilgisine başvurulan kişi sıfatından ibarettir. Mevcut tespitlere göre müvekkilimiz, olayın gerçekleştiği saatlerde olay yerinde bulunmamaktadır.

Devam eden soruşturma süreci hakkında eksik bilgiye dayalı, gerçeği yansıtmayan veya çarpıtılmış yorumlar hem soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine hem de müvekkilimizin kişilik haklarına zarar vermektedir.

Bu nedenle kamuoyunun yalnızca yetkili makamlarca ortaya konulacak resmi bilgi ve tespitleri esas almasını önemle rica ediyoruz.

Gerçeğe aykırı, yanıltıcı, hedef gösterici ve kişilik haklarını zedeleyici yayın ve paylaşımlar bakımından tüm hukuki haklarımız saklıdır. Saygıyla duyurulur.”