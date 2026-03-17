Son Mühür- Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, bu kez dijital platformlardan elde ettiği gelirle gündeme geldi. Abone kaybına rağmen yüksek kazanç iddiası dikkat çekti.

Tutuklama sonrası abone sayısında düşüş yaşandı

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve cezaevine gönderilen Simge Barankoğlu’nun sosyal medya hesaplarında hareketlilik yaşandı. Fenomenin abone sayısında gözle görülür bir düşüş meydana geldi.

Ancak yaşanan bu gerilemeye rağmen Barankoğlu’nun dijital platformlarda hala yaklaşık 40 bin aboneye sahip olduğu ifade ediliyor.

Cezaevinde olmasına rağmen gelir akışı sürüyor

Gündeme damga vuran iddialara göre, Simge Barankoğlu cezaevinde bulunmasına rağmen dijital içerik platformlarından gelir elde etmeyi sürdürüyor.

Özellikle abonelik sistemi üzerinden elde edilen kazançların devam ettiği ve içeriklerin platformlarda aktif kalması sayesinde gelir akışının kesilmediği belirtiliyor.

Aylık 1,3 milyon TL brüt gelir iddiası

Barankoğlu’nun gelirine ilişkin en dikkat çekici detay ise kazanç miktarı oldu. İddialara göre fenomen, mevcut abone kitlesiyle aylık yaklaşık 1,3 milyon TL brüt gelir elde etmeye devam ediyor.