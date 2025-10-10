Son Mühür- Türkiye’nin en popüler YouTuber’larından biri olan Enes Batur, 16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını tamamen kapattı. Batur’un bu kararı, uzun süredir kendisini takip eden milyonlarca izleyiciyi şaşkınlığa uğrattı.

Fenomen isim, geçtiğimiz günlerde son üç yıldır aktif olarak paylaşım yapmadığı kanalındaki binlerce videoyu silmişti. Ardından kanalını tamamen kapatma kararı aldı.

Ruhi Çenet zirveye yerleşti

Enes Batur’un YouTube’u bırakma kararı, en büyük rakibi olarak bilinen Ruhi Çenet’in istatistiklerine yansıdı. Batur’un hesabını kapatmasının ardından Çenet, 15.8 milyon aboneyle Türkiye’nin en fazla aboneye sahip YouTuber’ı unvanını aldı.

Ruhi Çenet, bilgi içerikli videoları ve belgesel tarzı anlatımıyla son yıllarda geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Takipçilerini şaşırtan karar

Enes Batur, 2010’ların başında YouTube’a içerik üreten ilk Türk fenomenlerden biri olarak öne çıkmıştı. Eğlence, oyun ve vlog tarzındaki videolarıyla kısa sürede milyonlara ulaşan Batur, uzun süredir platformda aktif değildi. Kanalını tamamen kapatması, birçok takipçisi tarafından “bir dönemin sonu” olarak değerlendirildi.