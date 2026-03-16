Son Mühür- Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman’ın başrollerini paylaştığı “Taşacak Bu Deniz” dizisinin reyting performansı son günlerde yeniden gündeme geldi.

Sezon boyunca güçlü izlenme oranları yakalayan ve televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan dizi, son bölümüyle dikkat çeken bir düşüş yaşadı.

Yayınlandığı ilk haftalardan itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, özellikle dramatik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sosyal medyada da sık sık konuşuluyordu.

Sezon boyunca yüksek reytingler elde etmişti

“Taşacak Bu Deniz”, sezon boyunca 17 reytinge kadar yükselen izlenme oranlarıyla dikkat çekmişti. Bu performansıyla cuma akşamlarının en güçlü yapımlarından biri olarak gösterilen dizi, uzun süre reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Ancak dizinin 21. bölümünde reytinglerin 12 seviyesine gerilemesi, izleyiciler arasında kısa süreli bir endişe yarattı.

Reytinglerdeki bu düşüş, özellikle sosyal medyada dizinin geleceği hakkında çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu.

Sosyal medyada eleştiriler de gündeme geliyor

Sezon boyunca büyük ilgi gören dizi, zaman zaman sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine de konu oldu.

Bazı izleyiciler hikayenin gidişatı ve bazı sahneler hakkında yorumlar yaparken, reytinglerdeki son düşüşün bu eleştirilerle bağlantılı olup olmadığı da tartışılmaya başlandı.

Yönetmen Çağrı Bayrak’tan reyting açıklaması

Dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak, reytinglerdeki düşüşle ilgili yapılan yorumlara kayıtsız kalmadı. Bayrak, performanstaki gerilemenin olağan bir durum olduğunu belirterek düşüşün nedenini okulların ara tatiline bağladı. Bayrak konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Çok normal, cuma günü yayınlanıyor dizi.”