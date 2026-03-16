Son Mühür- Ekranların dikkat çeken yapımlarından biri olan “Yeraltı” dizisinde kadro genişlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı dizide Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler de rol alıyor.

İstanbul’un karanlık dünyasında geçen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye yeni bir isim daha katılıyor.

Burak Çelik ekrana geri dönüyor

Son olarak “Hudutsuz Sevda” dizisinde canlandırdığı Kaan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Çelik, kısa bir aranın ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu, “Yeraltı” dizisinin bu hafta yayınlanacak 8. bölümünde Volkan karakteriyle hikayeye dahil olacak.

Volkan karakteri dengeleri değiştirecek

Diziye yeni katılan Volkan karakterinin, yeraltı dünyasında önemli bir güç olarak hikayeye dahil olacağı öğrenildi. Karakterin gelişi, dizideki güç dengelerini sarsacak gelişmeleri de beraberinde getirecek.

Özellikle Haydar Ali ve Bozo cephesinde yaşanacak yeni hamleler, İstanbul’un yeraltı dünyasında kurulan düzenin yeniden şekillenmesine neden olacak.