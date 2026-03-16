Son Mühür- İstanbul’da müzik dünyasını sarsan bir olayla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Müzik menajeri Ferhat Karagöz’ün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sahne adı Blok3 olan rapçi Hakan Aydın ile yapımcı Maruf Yöntürk hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Menajer darp edildiğini ve tehdit edildiğini öne sürdü

İddianamede yer alan bilgilere göre, müzik menajeri Ferhat Karagöz yapımcı Maruf Yöntürk tarafından Kağıthane’de bulunan bir adrese çağrıldı. Karagöz’ün ifadesine göre taraflar arasında burada çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Karagöz, tartışma sırasında yumruk ve bilardo sopasıyla darp edildiğini iddia etti. Ayrıca kendisine yönelik olarak “Seni yaşatmam” şeklinde tehditte bulunulduğunu ve başına silah dayatılarak 850 bin TL para talep edildiğini öne sürdü.

Rapçi Blok3’ün de olaya karıştığı iddiası

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre olay sırasında mekana gelen rapçi Blok3 (Hakan Aydın)’ın da menajer Ferhat Karagöz’e yumruk attığı ileri sürüldü.

Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında birden fazla suçlama yöneltildi.

Birden fazla suçlama yöneltildi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında şu suçlamalar yer aldı:

Kişiyi silahla ve cebirle hürriyetinden yoksun kılma,

Gece vakti silahla yağmaya teşebbüs,

Tehdit,

Mala zarar verme,

Kasten yaralama

Savcılık, söz konusu suçlamalar kapsamında sanıklar hakkında 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Tutuklu yargılama talebi

İddianamede ayrıca yapımcı Maruf Yöntürk’ün tutuklu yargılanması istendi. Rapçi Hakan Aydın hakkında ise basit yaralama suçuna ilişkin dosyanın ayrılması talep edildi.