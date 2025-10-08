Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanat ve medya dünyasından çok sayıda tanınmış ismi kapsayan yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak iddiasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Operasyon kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ismi gözaltına aldı.

Eş zamanlı olarak baskın düzenlendi

Jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde eş zamanlı olarak birçok adrese baskın düzenlediği, bazı ünlülerin ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Ziynet Sali hakkında ifade talimatı

Soruşturmada adı geçen ünlü şarkıcı Ziynet Sali için de ifade ve kan örneği alınması yönünde talimat verildi.

Ancak Sali’nin şu anda yurt dışında olduğu tespit edildi. Savcılık, sanatçının dönüşünde ifadesinin alınacağını bildirdi.

Avukatı: “Hayatı boyunca sigara dahi içmemiştir”

Ziynet Sali’nin avukatı yaptığı açıklamada, müvekkilinin hiçbir şekilde soruşturmayla bağlantısı olmadığını vurguladı:

“Ziynet Sali ifadeye davet edilmiş ancak yurt dışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir. Müvekkilim Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi, alakası yoktur.