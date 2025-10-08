Murat Ceylan'ın ünlü oyuncuyla aşkı belgelendi!

Son Mühür- Murat Ceylan ve Tozluyaka, Gönül Dağı, Zembilli gibi dizilerde rol alan Sude Zülal Güler, önceki gün İstanbul’un popüler semtlerinden Etiler’de birlikte görüntülendi. Çiftin el ele yürürken kameralara yakalanması, aşk iddialarını doğrular nitelikteydi.

Samimi halleri dikkat çekti

Kameraları fark ettiklerinde kısa süreli şaşkınlık yaşayan ikili, daha sonra doğal tavırlarını sürdürdü. Samimi hareketleriyle ilişkilerini adeta doğrulayan Ceylan ve Güler, sessizliklerini korusa da birlikte geçirdikleri anlar objektiflere yansıdı.

Murat Ceylan kariyerinde yükselişte

Son yıllarda Survivor’daki enerjik sunumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Ceylan, televizyon kariyerini başarıyla sürdürüyor. Yarışmadaki performansı kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiren Ceylan’ın, bu yeni ilişkisi hayranları arasında büyük merak uyandırdı.