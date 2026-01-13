İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığını tespit ettikleri bir eve ve araca 9 Ocak'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde ve araçta yapılan aramalarda yüklü miktarda farklı türlerde yasaklı madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 52 adet fişek, ve 14 bin 550 lira para ele geçirildi.

Avukat kimliğini kullanarak kuryelik yaptı

Öte yandan gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şüphelilerin arasında bulunan E.E.'nin avukat olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheli E.E.'nin polis uygulama noktalarından araç ile geçerken avukat kimliğini kullanarak uygulama noktalarından geçtiği tespit edildi. Uyuşturucu maddelerinin nakli sırasında E.E. isimli avukatın yakalanma riskini azaltarak diğer uyuşturucu satıcısı şüpheliler ile iletişim halinde uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlendi.

4 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.