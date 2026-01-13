Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran’da devam eden protestolar ve ABD’den gelen askeri müdahale mesajlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Zaharova, Batı’nın uzun yıllardır uyguladığı yaptırımların İran’da ekonomik ve sosyal sorunları derinleştirdiğini ve en büyük bedelin halk tarafından ödendiğini söyledi.

“Yaptırımlar gerginliği tırmandırıyor”

Zaharova, İran’a yönelik yaptırım politikalarının toplumda artan huzursuzluğun temel nedenlerinden biri olduğunu vurguladı. Ekonomik baskıların yaşam koşullarını zorlaştırdığını belirten Zaharova, bu ortamın yabancı güçler tarafından ülkeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla kullanıldığını dile getirdi.

Protestolara “dış müdahale” vurgusu

Rus yetkili, İran’daki barışçıl protestoların zamanla şiddet içeren eylemlere dönüştüğünü savunarak, bunun yurtdışından yönlendirilen ve organize edilen grupların provokasyonlarıyla gerçekleştiğini öne sürdü. Zaharova, bu tür girişimlerin ülkenin iç düzenini hedef aldığını ifade etti.

ABD’nin askeri mesajlarına sert tepki

ABD’den gelen yeni askeri operasyon imalarına da değinen Zaharova, bu tür tehditlerin kabul edilemez olduğunu belirtti. İran’a yönelik olası bir saldırının yalnızca bölgeyi değil, küresel güvenliği de olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

“Ticari baskılar da reddediliyor”

Zaharova, İran’la ticaret yapan ülkelere yönelik ek vergiler ve ticareti zorlaştırıcı adımların da açık bir baskı aracı olduğunu savunarak, bu girişimlerin kesin bir dille reddedildiğini kaydetti.

“Durum kademeli olarak sakinleşiyor”

Son günlerde İran’daki protesto hareketlerinin azalma eğiliminde olduğunu dile getiren Zaharova, bunun ülkede istikrarın yeniden tesis edilebileceğine dair umut verdiğini söyledi.

“Egemenliğe destek mesajı”

Zaharova, İran’ın egemenliğini desteklemek amacıyla düzenlenen kitlesel yürüyüşlerin, ülkenin bağımsız dış politika izleme kararlılığını ortaya koyduğunu ifade ederek, bu tür adımların İran’a yönelik “kötü niyetli planların” başarısız olacağının göstergesi olduğunu savundu.