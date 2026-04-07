Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ziraat Yüksek Mühendisi Ferdan Çiftçi, son zamanlarda başta beyaz et olmak üzere kuru bakliyata Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ihracat yasakları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, söz konusu yasakların üreticiyi de tüketiciyi de mağdur ettiğini vurguladı.

Ferdan Çiftçi: Tüketiciyi korumak için yapılıyor ancak etkisi olmuyor

Geçtiğimiz aylarda, Ticaret Bakanlığı, beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatı sınırlanması kararını değerlendiren Ziraat Yüksek Mühendisi Ferdan Çiftçi, “Bu yaşananlar ilk değil zaman zaman yapılan uygulamalar. Tüketiciyi korunmak adına yapıldığını söyleniyor hedeflenen içeride fiyatların düşürmek amacıyla yapılmaktadır.

Biz bunların hiçbir zaman için pazarda vatandaş lehine etkilerini görmedik. Bu tamamen tüketicinin lehine olmayan ancak ona ulaşamayan üreticiyi de zorlayan zaten ürün fiyatları düşük iken her ne kadar gıda enflasyonu yüksek olsa da bunun yüksekliği üreticinin kazanmasından değil maliyetlerin çok yüksek olmasından kaynaklanıyor.” ifadelerini kullandı.

“Tüketici de, üretici de bu politikalardan rahatsız”

Son olarak, Türkiye’de üreticinin ve tüketicinin de söz konusu politikalardan rahatsız olduğunun altını çizen Çiftçi, yasaklar ile birlikte yalnızca aracıların kar ettiğini savunarak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu ihracat yasaklarının sonucu olarak üreticiler ile tüketiciler arasındaki aracıların burada yüksek kar paylarıyla çalışması ve bir diğer konuda gıdanın ne yazık ki nakliyesinde yaşanacak aksamalardan kaynaklı maliyetleri yükseltiyor. Biz buna her zaman üretici üzerinden çözmeye çalışıyoruz, bu doğru bir yaklaşım değil, bunun sonucunda üretimden kopan çiftçi ve üretici sonucunu doğurdu. Tüketici de, üretici de bu politikalardan rahatsız.”