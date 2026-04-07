Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, örgütün “askeri mahrem yapılanması” içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, şüphelilerin örgütsel iletişim yöntemlerini kullandığını ortaya koydu.
Ankesörlü hat detayı dikkat çekti
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin ankesörlü sabit hatlardan arandıkları belirlendi.
Ayrıca şüpheliler arasında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeri okullardan ilişiği kesilen 21 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Düzenlenen operasyonlarda emniyet birimleri tarafından 19 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Jandarmadan eş zamanlı operasyon
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri de aynı gün sabah saatlerinde harekete geçti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
29 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı
Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan toplam 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.