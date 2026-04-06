Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Meslek Fabrikası binasının, bir önceki dönem başkanı Tunç Soyer zamanında İstanbul’da bir vakfa tahsis edilmesi ile ilgili meclis kararın altında CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Murat Aydın’ın da imzası olduğu ortaya çıktı. Aydın, bugün başlayan eylemlerde ön sıradaydı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın sabah erken saatlerinde polis ablukası altına alınmasıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve il yönetimi, ilçe belediye başkanları öncülüğünde başlayan eylem sürerken, Meslek Fabrikası’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer döneminde bir vakfa tahsis edilmesi konusu gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Yıldız, Konak Belediye Meclisinde devir ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Murat Aydın’ın eylemde olmasını şahsen yadırgıyorum! Meslek Fabrikası’nı İstanbul’da vakfa veren kararda imzası var!

Bugün CHP’lilerle omuz omuza Meslek Fabrikası önünde eylem yapan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Murat Aydın’ın, Tunç Soyer döneminde aynı binanın İstanbul’da bir vakfa tahsis edilmesi konusunda alınan meclis kararında imzasının bulunduğunu söyledi. 2021 yılında bugün tartışmalara konu olan Meslek Fabrikası’nın İstanbul’da faaliyet gösteren bir vakfa tahsis edilmesinin gündeme geldiğini anlatan Yıldız, “2021 yılında meslek fabrikasını İstanbul’da bir vakfa verme kararı İzmir Büyükşehir Belediyesindenm geçmedi. İzmir Büyükşehir Belediye meclisinde o günkü yönetim anlayışı toplam 32 öğretmeni işten çıkarmaya kalktı. Şimdi duyarlılık burada başlar. O günde ben mecliste çıkıp konuşma yaptım. Yani Meslek Fabrikasını geçtiğimiz beş yıl içerisinde meslek üretmekten çıkaran anlayış yine sizin bir partinizin bir anlayışı idi. Sanayi Odası Büyükşehir’e 2020 yılında yazı yazıyor. ‘Gelin meslek fabrikasını birlikte büyütelim’ deniyor. Onu da hayır diyorsunuz. Ve İstanbul’da bir vakfa veriyorsunuz. Bugün eyleme gideceksiniz ya orada bulunan Murat Aydın beye sorunuz. Bugün il başkan yardımcınız olan, o günlerde grup başkan vekilliği yapan Murat Bey’in onayı var. Ben Murat Bey’in orada olmasını yadırgıyorum Bu yeri Adıgüzel Vakfı’na verirken methiyeler düzenlerin, övgüler sunanların, bugün eylemin başında bulunmasını ve ‘Atatürk’ün imzası var’ demesini şahsen yadırgıyorum. Niye, Çünkü o günde vardı bu karar. Bu karar bulunmasına rağmen Meslek Fabrikası’nı İstanbul’da bir vakfa verdiniz. Şimdi İstanbul’da özel bir vakfa verdiniz, öğretmenleri kapının önüne koydunuz. Şimdi biz malımıza sahip çıkıyoruz” diye konuştu.