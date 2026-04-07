İzmir’de narkotik ekipleri, yurt dışından kente “yutma yöntemi” ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptığı tespit edildi. Ekipler, havalimanında belirlenen iki kişiyi takibe alarak operasyon için düğmeye bastı.

Midelerinden uyuşturucu kapsülleri çıktı

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Tapılan iç beden muayenesinde, şüphelilerin midelerinde yabancı cisimler olduğu belirlendi.

Doktorlar gözetiminde gerçekleştirilen müdahale sonucunda, şüphelilerin midesinden toplam 127 kapsül çıkarıldı. Kapsüllerin içinde bulunan maddenin 1 kilo 304 gram eroin olduğu tespit edildi.

“Yutma yöntemi” ile sevkiyat

Polis kaynakları, olayda kullanılan yöntemin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında sıkça başvurulan “body packing” yani yutma yöntemi olduğunu belirtti.

Bu yöntemle uyuşturucunun küçük kapsüller halinde taşındığı ve riskli bir sevkiyat gerçekleştirildiği ifade edildi.

İki şüpheli tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan E.E. ve N.M. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, iki şüpheli hakkında tutuklama kararı vererek cezaevine gönderilmelerine hükmetti.