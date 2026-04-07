Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in tarihi dokusuyla bütünleşen Şirinyer Hipodromu, heyecan dolu bir mücadeleye daha ev sahipliği yaptı. Gelenekselleşen Buca Belediye Başkanlığı Koşusu'nda kum pistin tozunu attıran Önderbeyim, rakiplerini geride bırakarak zaferini ilan etti. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman’ın yakından takip ettiği yarış, sadece sportif bir rekabete değil, aynı zamanda ilçenin asırlık atçılık mirasına da vurgu yapan anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Pistte önderbeyim rüzgarı: Kariyerinin dördüncü zaferi

Türkiye’de modern at yarışçılığının beşiği olarak kabul edilen Şirinyer’de, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Sadık Bahattin Kızıldağ’ın sahibi olduğu yetenekli safkan Önderbeyim rüzgarı esti. Başarılı jokey Muhammed Mir Bilgin’in stratejik idaresinde bitiş çizgisini en önde göğüsleyen doru erkek tay, antrenörü Mustafa Yayan’ın hazırlığıyla kariyerindeki dördüncü birincilik kupasına uzandı. İzleyenlerin nefeslerini kesen mücadelede Moğol ikincilik kürsüsüne yerleşirken, Brave Orphan ise yarışı üçüncü sırada tamamlayarak tabelada yerini aldı.

Şampiyonluk kupası başkan Görkem Duman’ın ellerinden yükseldi

Yarışın tamamlanmasının ardından düzenlenen kupa töreninde şeref tribünü tarihi anlara tanıklık etti. Şampiyon atın sahibi Sadık Bahattin Kızıldağ, zafer kupasını Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın elinden alırken; törene Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Erdölek, İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Tören esnasında sporcuları ve at sahiplerini tebrik eden Başkan Duman, ilçedeki spor kültürünün gelişmesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu.

Başkan Duman: "1856'dan bu yana süren bir mirasın mirasçısıyız"

Buca’nın kimliğini oluşturan tarihi değerlere değinen Belediye Başkanı Görkem Duman, Şirinyer Hipodromu’nun simgesel önemini vurguladı. Temelleri 1856 yılında atılan ve Türkiye’de at yarışçılığının ilk startının verildiği bu özel tesisin, ilçenin en değerli kültür hazinelerinden biri olduğunu belirten Duman, “Burası sadece bir spor alanı değil; 23 Eylül 1856'da başlayan köklü bir geleneğin günümüzdeki temsilcisidir. Bu tarihi mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve ilçemizin bu eşsiz kimliğini yaşatmak bizim en büyük görevlerimizden biridir,” ifadeleriyle Buca’nın tarihiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

