Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Meslek Fabrikası’na yönelik tartışmalı süreç devam ederken; Tüm Yerel Sen İzmir 1,2 ve 3 No’lu şubeleri iş bırakarak Büyükşehir’in nöbetine destek vermek için alana geldi. “Bu sadece bir iş bırakma değil; kentimize ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir” diyerek basın açıklaması düzenleyen Tüm Yerel Sen İzmir üyeleri, “Adalet” çağrısı yaptı.

Üyeler adına basın açıklamasını okuyan Tüm Yerel-Sen 3 No'lu Şube Başkanı Ufuk Cengizler, “Bir müdahale ile karşı karşıya kalındı. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Sadece bina değil, umut kuşatıldı, buna sessiz kalmayacağız. Burası bir bina değil; Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e armağan ettiği bir değer. Yıllardır İzBB’nin bünyesinde bulunan Meslek Fabrikası, eğitim, eşitlik ve umudun büyüdüğü bir merkezdir. Burada yalnızca ders verilmez, hayat kurulur; gelecek inşa edilir. 145 binden fazla yurttaşa kapılarına açan bu kurum herkesin umut kapısı olmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce gerçekleşen el koyma süreciyle sabahın erken saatlerinde yapılan bu müdahale hukuk değil, dayatmadır. Bu uygulama hukuki değildir, bu müdahale idare değil, bu girişim kamu yararı değil, güç göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“Adaletsizliği adaletle yıkmalı”

“Duvarlar sizin olsa da emek bizimdir” sözleriyle devam eden Cengizler, “Meslek Fabrikası rantın değil emeğin mekanıdır. Bu hukuksuz girişim durdurulmalı, yargı süreci sonuçlana kadar mevcut kullanım hakkına dokunulmamalıdır. Meslek Fabrikası varsa umut vardır, kentin emeğine mühür vurulamaz. Biz buna hep birlikte sahip çıkacağız. Adaletsizliği adaletle yıkmak gerekir. Adaletin olmadığı yerde ahlak yoktur” diye konuştu.