Çok sayıda kişinin merak ettiği 'İzmir'de kaç cami var?' sorusu yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı en son verilere göre İzmir’de toplam 1.926 cami bulunmaktadır. Bu rakamla İzmir, Türkiye genelinde en çok caminin bulunduğu 11. il konumundadır. Şehrin 30 ilçesine yayılan bu devasa envanter, İzmir’in tarihi dokusundan modern mahallelerine kadar her noktada inanç kültürünün ne kadar köklü olduğunu göstermektedir.

KEMERALTI’NDAN KARŞIYAKA’YA CAMİ KÜLTÜRÜ

İzmir’in kalbi sayılan tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki Hisar Camii ve Şadırvanaltı Camii, şehrin ticari hayatıyla manevi hayatının nasıl iç içe geçtiğinin en güzel örnekleridir. İzmir’deki 1.926 cami arasında, Osmanlı’nın Batılılaşma dönemine ait zarif süslemelerden cumhuriyet döneminin modern çizgilerine kadar her dönemin izini sürmek mümkündür. Özellikle Konak Meydanı’ndaki zarif İzmir Yalı Camii, şehrin kartpostallık görüntülerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

SOSYAL HİZMETLER VE KURAN KURSLARI

- İzmir, hem cami sayısıyla hem de bu camilerin sunduğu sosyal imkanlarla öne çıkmaktadır.

- Diyanet verilerine göre İzmir, Kuran kursu sayısı bakımından Türkiye’nin ilk sıralarında yer almaktadır.

