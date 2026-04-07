Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi tarafından şirketi Kent A.Ş. aracılığıyla düzenlenmesi planlanan Tekstil Günleri, 11 Nisan Cumartesi günü Bostanlı Pazar Yeri’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ancak etkinlik öncesinde pazarcı esnafı ile belediye arasında yaşanan gerilim yeniden yükseldi.

Daha önce aynı alanda kurulması planlanan organizasyon, mevcut pazarcıların tepkisiyle karşılaşmış; süreçte ihale ve meclis kararı olmadan tezgahların satışa çıkarıldığı iddiaları gündeme gelmişti. İzmir Pazarcılar Odası ve İzmir Pazarcılar Derneği öncülüğünde yapılan eylemlerde tansiyon artarken bazı esnaflar gözaltına alınmıştı.

Belediye, özel firma ile yürütülmesi planlanan organizasyondan vazgeçerek etkinliği Kent AŞ üzerinden gerçekleştirme kararı aldı. Açılış tarihi olarak ise 11 Nisan işaret edildi.

2. pazara karşı çıkışa devam

Öte yandan pazarcı esnafı etkinliğe karşı tepkisini sürdürme kararı aldı. Hamdi Erişen, pazarcıların açılıştan bir gün önce gece saatlerinde pazar alanında toplanarak oturma eylemine başlayacağını duyurdu. Ancak bu kararı almadan önce bugün Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile görüşme olacağı öğrenildi.

İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdi Erişen, gerginlik yaşanmaması temennisinde bulunduklarını ifade ederek, oturma eylemi yaparak kimlerin gelip gideceklerini ve destek ya da tepki koyacaklarını öğrenmek istediklerini söyledi.

Pazarcıların alanda nöbet tutması beklenirken, gözler açılış günü yaşanacak gelişmelere çevrildi.