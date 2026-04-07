İzmir Okul Sporları İl Müsabakaları’nda Buca’dan katılan genç sporcular, elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu. Antrenör Zafer Aygül koordinasyonunda yarışmalara hazırlanan ekip, farklı kategorilerde elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti.

Tüm kategorilerde üst sıralar

Buca Gazi Ortaokulu ve Kozağaç Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 22 kişilik kafile, Genç Erkekler A Kategorisi’nde il birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğünü elde ederek podyumu tamamen domine etti. Genç Kızlar B Kategorisi’nde ise sporcular il birinciliği ve üçüncülük derecelerini kazandı.

Gönüllülük esasına dayalı antrenman modeli

Sporcuların başarısında, tamamen gönüllülük temelli yürütülen antrenman sisteminin etkili olduğu belirtildi. Antrenör Zafer Aygül’ün liderliğinde sürdürülen çalışmaların, disiplin ve düzenli hazırlık süreciyle birleştiği ifade edildi. Kafile, İzmir’de en geniş katılımlı ekiplerden biri olarak yarışmalarda yer aldı.

Bölge elemeleri bileti alındı

Elde edilen derecelerle Buca ekibi, bölge elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı. Sporcuların performansı, takımın ilerleyen etaplar için umutlu bir tablo ortaya koymasına neden oldu.

Türkiye finali hedefi

Yarışmaların ardından yapılan değerlendirmelerde, sporcuların gösterdiği performansın İzmir adına önemli bir kazanım olduğu vurgulandı. Ekip, şimdi gözünü Türkiye finallerine çevirerek hazırlıklarını bu yönde sürdürüyor.