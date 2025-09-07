Son Mühür- Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından "Manifest", İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne almıştı.

İlk kez +18 yaş sınırıyla düzenlenen konser, biletlerin kısa sürede tükenmesi, dans şovları ve sahne kostümleriyle gündeme damga vurmuştu.

Sosyal medyada tartışmalar başladı

Konserin ardından sosyal medyada Manifest’in sahne performansı üzerine yoğun tartışmalar başlamıştı. Kullanıcıların bir kısmı grubu desteklerken, bazı kesimler sahne şovlarını eleştirmişti.

Savcılıktan re’sen soruşturma

Tartışmalar büyürken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlatmıştı. Karar kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.

Tepki ve destek mesajları

Soruşturma kararına sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Konuya ünlü isimler de dahil oldu.

Aybüke Pusat: "Demek ki doğru yoldasınız”

Oyuncu Aybüke Pusat, konserden bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Demek ki doğru yoldasınız” notunu düştü.