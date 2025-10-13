TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928, zor günler geçiriyor. Eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağı getirilen sarı-lacivertliler, finansal sıkıntılar yüzünden birçok as oyuncusunu da kaybetti. Sezona büyük umutlarla başlayan İzmir ekibi, 7 haftada yalnızca 1 puan toplayarak ligin dibine yerleşti.

Kepezspor mağlubiyeti taraftarı yıktı

Son olarak deplasmanda Kepezspor’a 1-0 mağlup olan Bucaspor 1928, galibiyet hasretini yine dindiremedi. Sarı-lacivertli ekip, 1 puanla taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Tribünlerde moral bozukluğu hakimken, camiada umutsuzluk giderek büyüyor.

Sezonun tek puanı Karaman deplasmanında geldi

Bucaspor 1928, sezonun ilk haftasında Karaman FK deplasmanında 3-3’lük skorla tek puanını aldı. Ancak o karşılaşmanın ardından oynadığı altı maçı da kaybederek üst üste mağlubiyetler zincirine imza attı.

Teknik direktör değişikliği de çare olmadı

Sarı-lacivertliler, kötü gidişata son vermek için teknik direktör değişikliğine gitse de beklenen çıkışı yapamadı.

Sezona Evrensel Heper yönetiminde başlayan Bucaspor 1928, alınan kötü sonuçların ardından 3. haftada yolları ayırdı. Takımın başına getirilen Tolga Doğantez de şu ana kadar puanla tanışamadı.

Maddi darboğaz, sahaya da yansıdı

Kulüp içindeki ekonomik sıkıntılar, sahadaki performansa doğrudan etki ediyor. Yönetim, borçlar nedeniyle yeni transfer yapamazken mevcut kadro da yetersiz kalıyor. Taraftarlar, hem yönetimden hem teknik ekipten çözüm bekliyor.

İnegölspor maçı kritik viraj

Ligdeki kötü gidişi durdurmak isteyen Bucaspor 1928, bu hafta kendi sahasında İnegölspor’u ağırlayacak. İzmir ekibi, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.