Son Mühür- İzmir Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Umut Tunç’un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlediği ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine katıldığı ortaya çıktı. Tunç’un, belediyedeki resmi görevine rağmen Avrupa’ya giderek siyasi bir mitinge katılması dikkat çekti.

MEMUR STATÜSÜNDE, SİYASİ MİTİNGDE

Belediye Başkan Yardımcısı sıfatıyla görev yapan Umut Tunç’un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi bir personel olduğu biliniyor. Kanunun 7. maddesine göre, memurların herhangi bir siyasi partinin yararını veya zararını hedef tutan davranışta bulunamayacakları açıkça belirtiliyor.

Bu nedenle Tunç’un Brüksel’deki mitinge katılması, hem kanunun ilgili maddesi hem de kamu etik ilkeleri açısından eleştirilere neden oldu.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

CHP’li isim Sait Atalay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel’deki mitingden fotoğraflar yer aldı. Fotoğraflarda Umut Tunç’un, Genel Başkan Özgür Özel ve partili yöneticilerle birlikte yer aldığı görüldü. Atalay paylaşımında, “Bugün Brüksel’de yükselen ses, Türkiye’nin sesi oldu” ifadelerini kullandı.

YASAL DAYANAK: 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 7. MADDESİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. maddesi şu hükmü içeriyor:

“Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.”