Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşanan olay, mahallede büyük paniğe yol açtı. Başkomiser M.K., öğle saatlerinde evine girdiğinde içerideki O.Ö. (44) ile karşı karşıya geldi. İddiaya göre, kısa sürede başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahını çıkarıp ateş açtı

Kavganın büyümesi üzerine başkomiser M.K., belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan O.Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede O.Ö.’nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından O.Ö.’nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası başkomiser M.K.’nın gözaltına alındığı bildirildi. Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.