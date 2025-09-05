Bursa’da birçok ulusal ve yerel radyo ile televizyon vericisinin bulunduğu Gündoğdu Tepesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.00 sularında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Mahalle sakinleri ihbar etti

Yangını ilk fark eden Gündoğdu Mahallesi sakinleri, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Karadan yoğun müdahale

Alevlere ilk olarak arazözler ve itfaiye araçlarıyla karadan müdahale başlatıldı. Ekipler, yangının verici alanına ve yerleşim bölgelerine ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor.

Havadan destek devreye girdi

Yangının hızla büyümesi üzerine bölgeye 2 helikopter sevk edildi. Helikopterler, ormanlık alanda genişleyen alevlerin kontrol altına alınması için havadan su boşaltma çalışması yürütüyor.

Rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin işini zorlaştırıyor. Bölgedeki yoğun orman yapısı da müdahalenin güçlükle ilerlemesine neden oluyor.