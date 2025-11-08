İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi Esra Akgüneş, baş dönmesi şikayetiyle başvurduğu Tire Devlet Hastanesi’nde büyük bir ihmal yaşadı. Doktor muayenesinin ardından MR çekimi için yönlendirilen Akgüneş, saat 11.45’te cihaza alındı. Görevlilerin işlemin 10-15 dakika süreceğini söylemesine rağmen Akgüneş yaklaşık bir saat boyunca cihaz içinde mahsur kaldı.

Panikledi, sesini duyuramadı, kendi çıktı

Uzun süre geçmesine rağmen cihazdan çıkarılmayan Akgüneş, fenalaşarak panik yaşamaya başladı. Sesini duyurmak için bağıran ve cihazı yumruklayan Akgüneş, kimsenin gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cihazdan çıkmayı başardı. MR odasından çıkan Akgüneş, durumu tesadüfen karşılaştığı bir sekretere anlattı ancak yalnızca “Geçmiş olsun, başhekimliğe gidin” cevabını aldı.

Ardından 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak şikayette bulunan Akgüneş, hastane Başhekimliği'ne giderek olayı bildirdi.

“Kalp krizi geçirip ölseydim?”

Yaşadıklarının büyük bir ihmal olduğunu söyleyen Esra Akgüneş, “Vertigo şikayetiyle geldim. 15 dakika sürecek dedikleri MR’da bir saate yakın kaldım. Unutulduğumu anladığımda dehşete düştüm. Panikten kalp krizi geçirip ölseydim kim hesap verecekti? Sorumlular hakkında şikayetçiyim” dedi.

İnceleme başlatıldı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.