Son Mühür / Erkan Doğan - AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’a seslendi, “Ey Sayın Murat Bakan görevi de bıraktınız bu fakir Hakan Yıldız’ı ne zaman savcılığa vereceksiniz. Açıkça söylüyorum, kooperatif işlerinin hamisi sizsiniz”

AK Partili İzmir Milletvekillerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan kredilerin onaylanmasında etkin rol oynadığını belirterek “Sizin vekilleriniz kendi delege kavgasının, kendi koltuk kavgasının peşinde, kooperatif mağdurlarının oluşturulmasının da hamisinde. Bir de beni savcılığa verecekti. Daha hala veremedi. Görevi de bıraktı belki vakti boldur verir. Sayın Murat Bakan’a açık çağrım. Ey Sayın Murat Bakan görevi de bıraktınız bu fakir Hakan Yıldız’ı ne zaman savcılığa vereceksiniz. Açıkça söylüyorum, kooperatif işlerinin hamisi sizsiniz Kooperatif sorununu bu belediyeye bulaştıran sizsiniz” dedi.