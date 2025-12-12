TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay, 13’üncü hafta karşılaşmasında deplasmanda İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü’nü 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, son dakikada bulduğu golle sahadan üç puanla ayrıldı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, pozisyon açısından dengeli bir mücadele yaşandı. Her iki ekip de zaman zaman rakip kalede etkili olsa da ilk yarıda skor değişmedi ve devre 0-0 eşitlikle sona erdi.

Altay ilk tehlikeyi erken yarattı

Mücadelenin 21’inci dakikasında Altay etkili geldi. Sağ kanattan Ege’nin ortasında Nurullah Efe’nin kafayla indirdiği topa Emre vurdu. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Kaleci Semih kritik kurtarışlara imza attı

36’ncı dakikada ev sahibi İzmir Çoruhlu FK serbest vuruş kazandı. Recep’in kullandığı frikikte Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda Altay kalecisi Semih, son anda topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Direkten dönen top Altay’ı gole yaklaştırdı

İlk yarının son bölümünde Altay bir kez daha gole çok yaklaştı. 43’üncü dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Emre’nin doğrudan kaleye gönderdiği top üst direkten oyun alanını terk etti.

İkinci yarıda tempo yükseldi

İkinci yarıda iki takım da galibiyet için daha fazla risk almaya başladı. 65’inci dakikada İzmir Çoruhlu FK, Yaşar’ın soldan ortasında Burak Yılmaz ile gole yaklaştı ancak kaleci Semih bir kez daha başarılı bir kurtarışa imza attı.

Kaleci Kuzey’e takılan Altay

74’üncü dakikada Altay bu kez sol kanattan etkili geldi. İbrahim’in geriye çıkardığı topa Ünal Alihan’ın gelişine vuruşunda İzmir Çoruhlu FK kalecisi Kuzey, topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Son sözü Ünal Alihan söyledi

Karşılaşmanın kader anı 89’uncu dakikada yaşandı. Sol kanattan Sefa’nın ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Ünal Alihan Kavlak, kafa vuruşuyla topu kalecinin ulaşamayacağı köşeden ağlara gönderdi ve Altay’ı 1-0 öne geçirdi.

Altay çıkışını sürdürdü, Çoruhlu düşme hattında kaldı

Bu golle sahadan galibiyetle ayrılan Altay, üst üste ikinci maçını kazanarak puanını 12’ye yükseltti ve alt sıralardan uzaklaşma yolunda önemli bir adım attı. İzmir Çoruhlu FK ise 9 puanda kalarak düşme hattından çıkma fırsatını değerlendiremedi.