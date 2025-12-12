Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Emrah Erol, bir zamanlar ünlü sanatçıların sahne aldı, gişe rekoru filmlerin oynatıldığı Yıldız Sineması’nın metruk bir durumda olduğunu söyledi. Erol, Başkan Soyer döneminde binanın Sinema Müzesi yapılacağı sözü verildiğini ancak hala bir çivi çakılmadığını söyledi.



AK Partili Meclis Üyesi Emrah Erol, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısında kaderine terk edilen Yıldız Sineması’nı gündeme getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer zamanında sinema binasının 26 milyon liraya özelleştirildiğini anlatan Erol, “Basmane bölgemizde Yıldız Sineması var. Yaşı büyük olanlar net bir şekilde bilirler. Yıldız Sineması kısa bir süre halı saha olarak kullanıldı. Biz de futbol oynadık. Burada çok ünlü sanatçılarımız zamanında sahne almışlardı. Gişe rekoru kıran filmler izlendi. Tunç Soyer döneminde 2020 yılında 26 milyon değeriyle özelleştirildi. Başkan Soyer, burayı Sinema Müzesi’ne çevireceğini söylemişti. Buranın yanında bir de han var. Burası Konak’a büyük değer katacak bir yer. Şu an özelleştirmenin üzerinden beş yıl geçti. Yıldız Sineması önünde çöplük var. Kapısı da tamamen kapatılmış. Buranın bir an önce tadilatla hayata geçirilmeli. Kıymetli bir değerimiz olan, bölgeye de heyecan katacak alanda bir çalışma yapılmasını temenni ediyorum” dedi.

Yıldır, “Yıldız Sineması hakkında restorasyon planları hazırlanıyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, meclis sürerken Erol’un gündeme getirdiği konu hakkında bilgi verdi, Yıldır, “Bürokrat arkadaşlar aktardı, Yıldız Sineması’nın restorasyon projeleri hazırlanıyor, kurulun onayına sunulmak üzere” dedi.