Son Mühür / Erkan Doğan - İzmirli çevrecilerin tepki gösterdiği Çeşme’nin Boyalık Mahallesindeki otel arazisinin imar planının turizm-ticaret alanına dönüştürülmesi hakkındaki itiraz İmar ve Bayındırlık Komisyonunda ‘oy birliği’ ile reddedildi.

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de büyük ortakları Azerbaycanlılara ait Reges A Luxury Collection Resort Otel’in bulunduğu arazinin imarı turizmden turzim+ticarete dönüşmüştü. İlgili önerge imar komisyonundan oybirliği ile geçti. Yapılan değişiklikle birlikte alan rezidans+ofis olarak değerlendirilebilecek. İmar planına askı süresince Çeşme Yarımada Çevre Derneği tarafından itiraz edildi. Ancak İmar ve Bayındırlık Komisyonu yapılan itirazın uygun bulunmadığına oy birliği ile karar verildi. Oy birliği kararının mecliste yapılan oylamasında oy çokluğu ile kabul edlimesine karar verdi.

İşte o önerge

Belediye Meclisimizin 12/09/2025 tarihli ve 04.978 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun bulunarak 09/10/2025 tarihinde onanan, Çeşme ilçesi, Sakarya Mahallesi, 5547 ada, 1 parsel ve Boyalık Mahallesi, 210 ada, 17 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine 22/10/2025 – 20/11/2025 tarihleri arasındaki askı süresi içerisinde Çeşme Yarımada Çevre Derneği tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.2766117)