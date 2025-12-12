Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZFAŞ’ın bir gecelik yemeğe 745 bin lira ödemesini gündeme getirerek, “Bizim Grand Plaza şirketimizin son derece iyi iki restoranları var. Biri Nefes biri Asansör restoran. Biz bu yemekleri neden burada yapmıyoruz?” diye sordu.

Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayı meclisinde kamuoyunda sıkça gündeme gelen ‘havuzdaki işçiler’ ve ‘İZFAŞ’ın bir gecede 745 bin lira ödediği yemek ücreti’ konularında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşten çıkarma ve havuza alınma insan onuruna yakışır şekilde yapılmalı!

Atmaca şunları söyledi, “Aylardır dile getirdiğim bir çok konu var. Bu soru önergelerine yanıt alamıyorum. Önem arz eden konular. Göreve geldiğiniz günden beri bir emekçi furyası sürüyor. Her fırsatta her olayda mutlaka ve mutlaka fatura emekçilere kesiliyor. Emekçiler ile kurum arasında girmek gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yolunda gitmeyen şeyler var. Bu arkadaşlarımızın işten çıkarmaları ya da havuza alınmaları son derece insan onuruna yakışır şekilde yapılması lazım. Sayın Cemil Tugay’ın atfettiği bazı özellikler var. Burçin Hanım da dile getirdi. Gerçekten çok rahatsız edici şeyler bunlar. Bunlarla ilgili sıkıntılar varsa zaten kurum olarak disiplin şartlarına göre gerçekleştirirsiniz. Benim ısrarla takip ettiğim ve dile getirdiğim taşeron işçi konusu var. Toplam taşeron işçisi kaç kişidir. Bu sorunun yanıtını hala alabilmiş değilim. Eğer biz bu taşeron işçileri çalıştırırken bir yandan da ‘ personel fazlalığı var’ deyip havuza gönderiyorsak bu çok yanlış bir uygulama. Kesinlikle bunu reddediyoruz”

Başkan Tugay, Soyer’in açtığı yurt dışı ofislerini kapattı

Atmaca şunları söyledi, “İZFAŞ Genel Müdürlüğü’nün bir gecelik protokol yemeğine 745 bin lira ödemesini eleştiren Atmaca, “745 bin lira bir gecede yemek parası var, 536 bin lira bir yemek parası var. Başkan Tugay’ın basın yoluyla bir yanıt verdi. “Yurt dışından gelen misafirlerden bahsetti, çok kapsamlı yemekler olduğunu, İzmir’in turizm ve tanıtımına katkısı olduğunu söyledi. Bunlara itirazımız yok. Aynı Sayın Cemil Tugay, göreve geldiğinde Sayın Tunç Soyer’in yurt dışı tanıtım ofislerini kapattı, tasarruf tedbirleri doğrultusunda. Hem bunu yapacaksınız hem de bu tür yemekler organize edeceksiniz. Bizim Grand Plaza şirketimizin son derece iyi iki restoranları var. Biri Nefes biri Asansör restoran. Biz bu yemekleri neden burada yapmıyoruz? Neden bu paralar bizim bir cebimizden çıkıp diğer cebimize girmiyor”