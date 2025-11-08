TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, sahasında Şanlıurfaspor’a 2-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, karşılaşmayı 9 kişi tamamlarken galibiyet hasretini sürdürdü.

Altınordu’nun kabusu sürüyor

Ligde 12’nci hafta mücadelesinde Altınordu, evinde bir kez daha puan kaybetti. Henüz galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-lacivertliler, iç sahada üst üste 5. yenilgisini aldı. 4 puanda kalan İzmir ekibi düşme hattından kurtulamadı.

Urfa liderlik koltuğuna oturdu

Maçı kazanan Şanlıurfaspor, 28 puana ulaşarak Batman Petrolspor’un önüne geçti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Urfa ekibi son haftalardaki form grafiğini sürdürürken, deplasmanda aldığı bu galibiyetle moral buldu.

Ender Traş ilk maçında mağlubiyetle tanıştı

Altınordu’nun yeni teknik direktörü Ender Traş, takımının başında çıktığı ilk karşılaşmada puan alamadı.

9 kişiyle tamamlanan mücadelede kırmızı kartlar damga vurdu

İlk yarısı golsüz geçen maçın 59’uncu dakikasında Şanlıurfasporlu Berk Yıldız penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ancak dakikalar 65’i gösterdiğinde ev sahibi Altınordu’da Tugay Güner direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aynı dakikada Şanlıurfa ikinci bir penaltı kazandı ve Sinan Kurumuş bu kez hata yapmadı: 0-1.

80’inci dakikada Çınar Tarhan farkı ikiye çıkardı. Altınordu’nun Sercan Demirkıran’ın 87. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kalmasıyla kırmızı-lacivertliler mücadeleyi 9 kişi tamamladı.