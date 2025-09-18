Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, yabancı uyruklu kişilere kalacak yer sağlayıp yasa dışı şekilde çalıştıran bir işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kaçak göçmen yakalanırken, işletme sahibine 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma’dan kaçak göçmenlere yönelik denetim

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir iş yerini mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, merkezde faaliyet gösteren bir işletmede yabancı uyruklu kişilere hem konaklama imkanı sağlandığı hem de yasa dışı olarak çalıştırıldıkları belirlendi.

Yakalanan göçmenler ve işletme sahibine ceza

Operasyonda Türkmenistan uyruklu S.B. (38), Y.T. (29), F.A. (40) ve A.B. (28) isimli şahıslar bulundu. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, bu kişilerin yasal ikamet izinlerinin olmadığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından göçmenler Manisa İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

İşletme sahibi E.M.E. (59) ise, ikamet izni bulunmayan yabancı uyruklulara kalacak yer sağlayıp çalıştırdığı gerekçesiyle 13 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

Göçmenlerin durumu

Manisa İl Göç İdaresi’ne teslim edilen 4 göçmenden 3’üne barınma izni verilerek serbest bırakıldı. Yasal şartları taşımayan 1 kişi ise İzmir Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

