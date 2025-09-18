Son Mühür - Manisa Şehir Hastanesi’nde, girişimsel nöroloji ve girişimsel kardiyoloji uzmanlarının iş birliğiyle beyin damarlarındaki tıkanıklıklara karşı modern tedavi yöntemleri uygulanıyor. Karotis (şah) damarlarında gelişen darlıklara yönelik stentleme işlemi sayesinde inme (felç) riski büyük ölçüde azaltılıyor.

İki farklı tedavi seçeneği

Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ezgi Sezer Eryıldız ve Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Gündüz, karotis damarındaki daralmaların iki yöntemle açılabileceğini belirtti. “Biri cerrahi yöntem olan karotis endarterektomi, diğeri ise stentleme işlemidir. Hastaları nöroloji ve kardiyoloji konseyinde değerlendiriyor, genel durum ve damar yapısına göre işlem kararını veriyoruz” dedi.

Stentleme işlemi nasıl yapılıyor?

Uzmanlar, stentleme işleminin kasıktaki femoral arterden girilerek gerçekleştirildiğini aktardı:

“6-7 mm’lik ince bir kateterle şah damarına ulaşılıyor. Özel tasarlanmış tel, filtre ve stentler kullanılarak daralmış damar açılıyor, beyne giden kan akışı güvenli hale getiriliyor. Bu yöntemle felç riski büyük ölçüde azaltılıyor.”

Hızlı iyileşme süreci

Ameliyatsız uygulanabilen yöntem, hastaların kısa sürede normal yaşamlarına dönmesini sağlıyor. Doç. Dr. Gündüz, “Herhangi bir sorun yaşanmadığında hasta ertesi gün taburcu edilebiliyor. Bu nedenle hem daha konforlu hem de hızlı bir iyileşme süreci sunuyor” dedi.

Yalnızca donanımlı merkezlerde uygulanabilir

Tedavinin yalnızca gerekli donanıma ve uzman kadroya sahip merkezlerde yapılabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Eryıldız, “Bu işlemin güvenle uygulanabilmesi için girişimsel anjiyografi altyapısı, deneyimli nöroloji ve kardiyoloji uzmanları ve yeterli vaka tecrübesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Manisa’da güvenli ve etkin tedavi

Manisa Şehir Hastanesi’nde önemli bir deneyim birikimine sahip olduklarını belirten Doç. Dr. Eryıldız ve Doç. Dr. Gündüz, “Rutin olarak felç riski taşıyan hastaları değerlendiriyor, uygun görülenlere stentleme işlemini uyguluyoruz. Böylece pek çok hastamızın yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyoruz” diye konuştu.