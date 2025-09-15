Meksika'nın güneydoğu eyaleti Yucatan'da meydana gelen feci bir trafik kazası, ülkeyi yasa boğdu. Merida-Campeche otoyolunda seyir halinde olan, inşaat işçilerini taşıyan bir minibüs, önce bir otomobille, ardından ise bir tırla çarpıştı. Bu zincirleme kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi, üç kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kazanın detayları ve ilk incelemeler

Yerel makamlar, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleriyle birlikte geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kaza, otoyolun yoğun kullanılan bir bölümünde gerçekleşti ve bölgede trafik akışının durmasına neden oldu. Kazanın tam olarak nasıl meydana geldiğine dair kesin bir bilgi henüz paylaşılmamış olsa da, ilk bulgulara göre minibüsün yolda kontrolünü kaybettiği ve ardından peş peşe gelen çarpışmaların yaşandığı düşünülüyor.

Güvenlik önlemleri gözden geçiriliyor

Bu trajik olay, Meksika'da özellikle işçi taşımacılığında kullanılan araçların güvenlik standartları ve yol güvenliği önlemleri konularını yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, benzer kazaların önüne geçebilmek için daha sıkı denetimler yapılacağını ve ilgili yönetmeliklerin gözden geçirileceğini açıkladı. Yucatan Valisi, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara en iyi tıbbi hizmetin sağlanması için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

Olay yerinde başlatılan kapsamlı soruşturma, kazanın tüm boyutlarının aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla titizlikle sürdürülüyor.