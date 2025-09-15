Batman’ın Beşiri ilçesinde dün gece yaşanan silahlı saldırı, bir aileyi yok etti. 14 Eylül günü saat 22.55 sıralarında Eskihamur köyü yolunda seyir halindeki M.Ş. idaresindeki araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Anne, baba ve iki çocuk olay yerinde can verdi

Saldırıda araç sürücüsü M.Ş. ile yanında bulunan eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş. yaşamını yitirdi. Dört kişilik ailenin hayatını kaybetmesi, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.

Olayın ardından valilikten ilk açıklama

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından cumhuriyet savcılığının adli tahkikat başlattığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır.

Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

Güvenlik güçleri harekete geçti

Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, bölgedeki giriş-çıkışlar da kontrol altına alındı.