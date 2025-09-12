Son Mühür/Gamze Eskiköy- Ege İhracatçı Birlikleri ve Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu iş birliğinde düzenlenen **“Tarım ve Gıda İhracatında Gelecek Vizyonu Paneli'nde sektör temsilcileri değerlendirmelerini paylaştı.

Hayrettin Uçak: Rekabet gücümüz azalıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sektöre dair yaptığı konuşmada tarımın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Rekabet gücümüz azalıyor. Mısır, Azerbaycan, İran, Özbekistan… Tarıma ciddi açıdan meyil verdiler. Onlarla rekabet edemeyiz. Fiyatlar oldukça ucuz. Çukurova’daki ihracatçıların çoğu Mısır’a gitti. Biz müşterileri kaçırmamak için oradan ürün aldık. Biz ürün satamadık bu yıl. Biz tarım ülkesiyiz. Pandemi de gördük ne kadar önemli olduğunu tarımın. Daha da önemsemeye başladık. Neredeyse savunma sanayisi ile başa baş gidiyor.”

Yüzde 20’ye yakın kaybımız var

Yaş meyve ve sebze ihracatında yaşanan kayba da değinen Uçak, tabloyu rakamlarla ortaya koydu:

“61 milyon ton üretimimiz var. 28 milyonu meyve… 2024’te yaklaşık 4.2 milyon tonluk ihracat yaptık. Yüzde 20’ye yakın bir kaybımız var. Bu da çöpe gidiyor. Çözüm odaklı ortaklaşa bir çalışma yapılmalı. Sahaya mı gidilmeli, işçileri mi üreticiyi mi eğitmemiz lazım. Tarıma özel dersler mi ilave edilmeli. MEB ile mi konuşulmalı"

Vahşi sulamalara dikkat edilmeli

Kirazda yaşanan krize de değinen Uçak, hem ihracat hem de sulama konusundaki sıkıntıları şöyle anlattı:

“2025’te 7 bin ton kiraz ihracatı gerçekleşti. Kiraz ülkenin döviz kaynağı. Allah’tan gelen bir afet tabii ama inşallah bir daha yaşamayız. Tarım ve kuraklık önemli… Vahşi sulamalara dikkat etmek lazım"