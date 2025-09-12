Son Mühür/Gamze Eskiköy- Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu iş birliğinde gerçekleştirilen panelde tarım ve gıda ihracatının geleceği masaya yatırıldı. Sektör temsilcilerinin söz aldığı toplantıda, üretimden ihracata uzanan süreçte yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi.

Mehmet Ali Şimşek: Göletleri artırmamız lazım

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Şimşek, kuru meyve sektörünün yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini şu sözlerle paylaştı:

“Göletleri artırmamız lazım. Barajlarımız var ama onlar da kuruyor. 50 yılımızı kaybedeceğiz belki 100 yılımızı... Biz küçük çiftçiyi bıraktık, çoğun, ucuzun peşinden koştuk dedi. Pandemi bize bunu gösterdi. Raflar boşaldı, ürün bulamadılar, kapıştılar malları. Savaşta da bir anda gıdaya ulaşılamadı. Tarım politikamızın ana unsuru organik tarımdır, küçük çiftçiyi tekrar kazanacağız, topraklarımızı koruma altına alacağız. Sağlıklı nesillerin yeşermesini sağlayacağız. DSÖ, kuru meyveyi en sağlıklı ürün kategorisinde sayıyor. Dünyanın kuru meyve ambarıyız. Stok yönetimi yapacağız.”

“Stokunu doğru yönet, hayat bize ders veriyor”

Şimşek, özellikle kuru kayısı ve incirde yaşanan sorunlara da değindi:

“Kayısıda geçen sene 120 bin ton stokunun 75 bin tonunu iç piyasada tükettik belki 50 bin ton stok devrettik. O bizi bu sene kurtarıyor. Yeni mahsulde 5 bin ton kuru kayısı çıkıyor. Mal yok. Hayat bize ders veriyor, stokunu doğru yönet, diyor. 5-6 dolar neyse fiyatı dengeli olunmalı. İktisat borsacılığına da önem verilmeli.”