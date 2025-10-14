Son Mühür/ Beste Temel - Güzelbahçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen 3. Yaş Üniversitesi, yeni eğitim dönemine coşkulu bir törenle başladı. Başkan Mustafa Günay, “Amacımız, yaş almış bireylerin aktif, üretken ve mutlu bir yaşam sürmesine katkı sağlamak” dedi.

Yeni dönem coşkuyla başladı

Güzelbahçe Belediyesi’nin yaş almış bireylere yönelik önemli sosyal projesi olan 3. Yaş Üniversitesi, yeni eğitim dönemine Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle başladı. Etkinliğe Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay, belediye yöneticileri, eğitmenler ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Yeni dönemin açılışında konuşan Başkan Günay, “3. Yaş Üniversitemizin ikinci dönemini başlatıyoruz. Bu proje bizim için bir eğitim çalışmasının ötesinde, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir yaşam alanı. Aktif, sağlıklı ve üretken bir yaşam için çalışmalarımız sürecek” dedi.

“Yaş almak değil, bilgelik kazanmak”

Başkan Günay, konuşmasında projenin yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda kuşaklar arası iletişimi de güçlendirdiğini vurguladı. “3. Yaş Üniversitesi, insanın birbirine güvenini, paylaşma kültürünü ve yaşam sevincini tazeleyen bir yapı. Yaş almak değil, bilgelik kazanmak önemli. Güzelbahçemizde her kuşağın birbirinden öğreneceği çok şey var. Bu dönem, hem bilgi hem de dayanışma açısından dolu dolu geçecek,” ifadelerini kullandı.

“Öğrenmenin yaşı yok, paylaşmanın sınırı yok”

Güzelbahçe Belediyesi’nin örnek sosyal belediyecilik projelerinden biri olarak öne çıkan 3. Yaş Üniversitesi, yaş almış bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi, üretkenliğini ve sosyal etkileşimini artırmayı hedefliyor. Bu yılki eğitim programında felsefe, psikoloji, yaratıcı drama, teknoloji, iletişim, aile içi iletişim, beden dili, yaşlı hakları, fizyoterapi, diş sağlığı, göz hastalıkları, dolandırıcılık suçları ve sosyal medya güvenliği gibi birçok başlık yer alacak.

Ayrıca bitki yetiştiriciliği ve budama teknikleri, Atatürk’ün bilinmeyen yönleri gibi tematik dersler de programda yer alacak. Yeni dönem açılışında katılımcılar, geçmiş dönemin değerlendirmesini yaparak yeni dönemde gerçekleştirilecek eğitim, atölye ve etkinliklerin tanıtımını dinledi.