Son Mühür / İzmir sanayisinin atar damarı Aliağa’da, dev bir geri dönüşüm yatırımı için düğmeye basıldı. Ege Furkan Group tarafından Aliiağa’nın Samurlu Mahallesi sınırları içerisinde kurulması planlanan Atık Yağ Rafinasyonu ve Madeni Yağ Üretim Tesisi projesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci resmen başlatılarak başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı. Şirket, yaklaşık 86 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilmesi öngörülen tesisle Türkiye’nin baz yağ ithalatına olan bağımlılığını azaltmayı ve atık yönetiminde modern teknolojileri devreye almayı hedeflediklerini duyurdu.

Hammaddeye katkı sağlanacak

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre, yaklaşık 86 milyon TL yatırım bedeli öngörülen tesiste yıllık 29 bin 568 ton atık yağın rafinasyon işlemine tabi tutulması hedefleniyor. Bu işlemden elde edilecek olan yaklaşık 20 bin 700 ton baz yağın, çeşitli kimyasal katkılarla harmanlanarak yıllık 39 bin 398 ton kapasiteyle nihai madeni yağ üretimi için hammadde olarak kullanılması planlanıyor. Rafinasyon süreci sonunda ortaya çıkacak dip ürünlerin ise yalıtım malzemeleri sektörüne hammadde olarak aktarılacağı ifade ediliyor.

Thin Film teknolojisi kullanılacak

Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından "Küçük Sanayi Alanı" olarak tanımlanan parsel üzerinde kurulacak tesiste, Thin Film Evaporatör teknolojisinin kullanılacağı belirtildi. Toplamda 3 bin 532 metrekarelik parsel alanında faaliyet gösterecek tesiste, ağır inşaat çalışmaları yerine makine ekipman kurulumu ve montaj işlemlerinin gerçekleştirileceği, laboratuvar birimi için ise konteyner yapıların kullanılacağı kaydedildi.

Halkın katılımı toplantısı yapılacak

9 Nisan’da yapılacak Halkın Katılımı Toplantısı’nın yeri ve saati ile ilgili bilgilerin İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden edinilebileceği, ilgililerin duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebileceği belirtildi.