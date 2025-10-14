Son Mühür / Yiğit Uzun – Bornova Belediyesi’nin 2026 yılı mali planı, mecliste sert tartışmalara sahne oldu. 7 milyar 100 milyon TL gelir, 7,5 milyar TL gider öngörülen bütçeye ilişkin AK Parti Grubu “mali çöküş” eleştirisi yöneltirken, Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Ülkede para aklamak için birilerinin fenomen yapıldığı, altınların saçıldığı ortam sizin siyasal ikliminizin ürünü. Bizim ne israfla ne de lüksle işimiz var” diyerek karşılık verdi.

AK Parti’den “mali çöküş” ve “satış ekonomisi” eleştirisi

AK Parti Grup Başkan Vekili Sait Tatlı, belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana “borçlanmayı alışkanlık haline getirdiğini” belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Karşımızda duran 2026 bütçesi bir hizmet planı değil, mali çöküşün raporu. Bornova Belediyesi 2025 yılı içinde 560 milyon liralık borçlanma yaptı, bunun faizleriyle birlikte yük 1 milyar lirayı buldu. 2026 yılı için de 490 milyonluk yeni bir borç öngörülüyor. İki yılda 2 milyarlık borç. Kasasında 150 milyon fazlayla devralınan bir belediye bugün satışlarla ayakta durmaya çalışıyor.”

Tatlı, yüksek emlak vergileriyle vatandaşın belinin büküldüğünü savunarak, “Artık Bornovalılar kendi mülklerinde kiracı haline geldi. Belediyenin dengeyi sağlamak için vatandaşın cebine el attığı bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi.

“Bornova, Karşıyaka ve Buca’nın durumuna düşmesin”

AK Partili Meclis Üyesi Musa Çevik de sosyal belediyecilik vurgusu yaparak Başkan Eşki’yi “satışla ayakta durmakla” suçladı:

“Kentsel dönüşüm için ayrılan bütçe 15 milyon lira. 2025’te 1 milyar 750 milyonluk satış yetkisi aldınız, 2026’da da 750 milyonluk satış hedefliyorsunuz. Personel gideri yüzde 98. Buna rağmen konserlere ayrılan payı 34 milyona çıkarıyorsunuz. Bornova, Karşıyaka ve Buca’nın düştüğü duruma düşmesin.”

CHP’den “Menemen göndermesi”

CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, muhalefetin eleştirilerine yanıt verirken “Hizmetleri yok sayan bir anlayışla karşı karşıyayız” dedi ve şöyle konuştu:

“Maaşlarını ödeyemeyen örnekler var. ‘Bornova Menemen’e benzemesin’ diyorum. İzmir’de tek AK Partili belediye Menemen, orada 4 milyarlık bütçeye rağmen köy okullarında çocuklara servis bile kaldırıldı. Bornova’da sosyal yardım da var, hizmet de var.”

Eşki: “Bu siyasal iklimin ürünü sizsiniz”

Tartışmaların büyümesi üzerine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, meclis kürsüsünden sert yanıt verdi:

“Biz israfın değil, vicdanın belediyesiyiz. Ülkede para aklamak için fenomen yapılan, görgüsüzce altınların saçıldığı bir ortam var. Bu sizin siyasal ikliminizin ürünü. Biz halkın yanındayız. Belediye çalışanına insanca maaş vermeyi vicdanıma yediremiyorum, çünkü Bornova’da kiralar asgari ücretin çok üzerinde.”

Eşki, konser bütçesi eleştirilerine de değinerek, “Hangi konserler? Bende merak ediyorum. Biz vatandaşın cebiyle, talebiyle uyumlu bir bütçe hazırladık. Harcadığımız para kimsenin cebine girmiyor; dar gelirlinin, öğrencinin, sokak hayvanının, yangın mağdurunun cebine gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Çarpıtma” gerilimi

Tatlı’nın “paralar nereye gidiyor?” sorusu üzerine Eşki’nin “Çok ezbere konuşuyorsunuz” sözleri mecliste tansiyonu yükseltti. Tatlı, “Sözlerinize dikkat edin. Bütçeden anlamıyor olabilirsiniz ama çarpıtma benim işim değil” diyerek karşılık verdi. Eşki ise, “70 milyonluk yol bütçesinin personel, mazot ve mesai giderleriyle çarpanları var. Görünmeyen hesapları bilmeden yorum yapıyorsunuz” dedi.

Bütçe CHP oylarıyla kabul edildi

Gerilimin ardından yapılan oylamada Bornova Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi CHP Grubu’nun kabul, AK Parti Grubu’nun ret oyuyla meclisten geçti.

Yeni mali plan, 7 milyar 100 milyon TL gelir ve 7,5 milyar TL gider üzerinden şekillendi.

Öne Çıkan Kalemler

Afet Yönetimi: 869 milyon TL

Sosyal Yardım: 364 milyon TL

Sürdürülebilir Çevre: 788 milyon TL

Kültür ve Sanat Ekonomisi: 329 milyon TL

Kent İçi Ulaşım: 151 milyon TL

Kadının Güçlenmesi: 1,5 milyon TL

Koruyucu Sağlık: 94 milyon TL

Yönetim ve Destek Hizmetleri: 3,5 milyar TL

Bornova Belediyesi’nin 2027 bütçesi 9 milyar TL, 2028 bütçesi ise 10,8 milyar TL olarak öngörüldü.

Bütçe planı, Bornova Belediyesi’nin sosyal yardım ve çevre yatırımlarını öne çıkarırken, artan borçlanma oranı muhalefetin hedefinde. CHP kanadı planı “gerçekçi ve vicdani”, AK Parti kanadı ise “riskli ve borç odaklı” olarak tanımlıyor.