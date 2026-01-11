Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren İZDENİZ, yarıyıl tatilinde kentin hem karadaki hem de denizdeki hazinelerini keşfetmek isteyenler için dopdolu bir ajanda hazırladı. Eğitim dönemine ara veren öğrenciler ve aileleri için tasarlanan bu özel program; doğal yaşam gözlemlerinden tarihi vapur seferlerine, rüzgârla buluşturan yelken eğitimlerinden antik çarşı turlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Günlük Flamingo turları

Ege'nin simgelerinden olan flamingoları yakından tanımak isteyenler için Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndan kalkan tekneler, yarıyıl tatili boyunca her gün denize açılacak. 16 Ocak'tan 1 Şubat'a kadar sürecek bu serüvende doğaseverler, beş farklı saat diliminde (10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30) kuş gözlemi yapma imkânı bulacaklar. Katılım bedelinin 400 TL olarak belirlendiği turlarda, 2 yaşından küçük minikler ücretsiz olarak körfezin doğal güzelliklerini keşfedebilecek. Detaylı bilgi edinmek ve yer ayırmak isteyenler 0531 932 09 93 numaralı hattan iletişime geçebilecek.

Kemeraltı ve Kültürpark’ta tarihin izinde

İzmir’in kalbi sayılan Kemeraltı Çarşısı, Ocak ayı boyunca iki özel turla ziyaretçilerini ağırlayacak. 14 ve 28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu keşif yolculuğu, Saat Kulesi’nden başlayarak antik Agora Ören Yeri’ne kadar uzanan mistik bir rota sunuyor. Milli Kütüphane, İsmet İnönü Sokağı ve Havra Sokağı gibi sembol durakları kapsayan bu beş saatlik yürüyüşe katılım ücreti 350 TL olarak açıklandı. Öte yandan, kentin akciğeri konumundaki Kültürpark da 21 Ocak’ta rehber eşliğinde kapılarını aralayacak. 12 yaş ve üzeri için planlanan bu kültürel gezilerde, kontenjanların sınırlı olması nedeniyle önceden rezervasyon yapılması gerekiyor.

Tarihi Bergama Vapuru ile saklı hikayeler

İzmir’in denizci mirasını yaşatan emektar Bergama Vapuru, kentin sahil çizgisindeki dönüşümü ve asırlık hikâyeleri anlatmak üzere sefere çıkıyor. 18 Ocak'ta başlayıp Nisan ayına kadar belirli pazar günlerinde düzenlenecek olan iki saatlik rehberli körfez turları, İzmir’e denizden bakmak isteyenlere eşsiz bir perspektif sunuyor. Şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği bu turlarda bilet fiyatı 350 TL olarak belirlendi. Rezervasyon işlemleri 0232 320 00 35 numaralı telefonun dahili hatları üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Çakalburnu Lagünü’nde doğa gözlemi ve yelken eğitimi

Doğa tutkunları için 25 Ocak sabahı İnciraltı Kent Ormanı’ndan başlayacak olan Yaban Ördeği Gözlem Turu, lagünün zengin biyolojik çeşitliliğini keşfetme fırsatı sunacak. Denizle bağını güçlendirmek isteyen çocuklar için ise İzmir Marina’da Optimist eğitimleri start alıyor. 7-13 yaş arası, yüzme bilen çocuklara yönelik iki dönem halinde planlanan 12 saatlik eğitimler, tatilin en heyecan verici deneyimlerinden biri olmaya aday. Eğitim ücretinin 10 bin TL olduğu yelken kursları, aynı zamanda 18 yaş üstü yetişkinler için de Ocak ayı boyunca farklı periyotlarda teorik ve uygulamalı olarak devam edecek.